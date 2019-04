I campioncini del baseball viterbese

NewTuscia – VITERBO – Il vivaio dei Rams Viterbo è stato sempre prodigo di ottimi atleti e la prova più eclatante ne è Alessandro Vaglio, capitano della Fortitudo Bologna, campione d’Italia, e capitano della nazionale italiana.

Ancora non sono iniziati i campionati delle categorie giovanili e già cominciano le convocazioni per le rappresentative regionali.

Per gli Under 12 oggi sono ad Anzio i viterbesi Vincenzo Servodio e Leonardo Bertollini per partecipare alla rappresentativa del Lazio. Leonardo Bertollini inoltre dovrà essere il giorno 25 aprile a Modena perché convocato anche per la rappresentativa nazionale.

Per gli Under 15 invece sono ad Aprilia Christian Ciccarella e Lorenzo Princi, mentre mercoledì 18 aprile, Francesco Gentili e Simone Princi saranno al raduno regionale che si terrà a Latina.

Ai nostri campioncini vanno le nostre più sentite congratulazioni ed un affettuoso in bocca al lupo.

Forza ragazzi!