Al via ad Albano Laziale l’iniziativa “Officine del Futuro”

NewTuscia – ALBANO LAZIALE – "Grande attesa ad Albano Laziale per l'iniziativa "Officine del Futuro", che si terrà mercoledì 17 aprile, a partire dalle ore 17.30, al Teatro "Alba Radians", a Borgo Garibaldi, 6, Albano Laziale. Un appuntamento da noi fortemente voluto, a cui parteciperà il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con l'obiettivo di offrire un'analisi aperta e partecipata della situazione politica attuale. Saranno presenti cittadini, esponenti politici e amministratori del nostro territorio per parlare di crescita, famiglia, sviluppo, meno tasse e più lavoro.

È necessario tornare a dare voce a un pezzo di Italia che vuole continuare a riconoscersi in un centrodestra riformista, liberale ed europeo. Per queste ragioni, ecco “Officine del Futuro”, un laboratorio di idee e di persone che, rapportandosi quotidianamente con i territori e i suoi rappresentanti, intende elaborare e raccogliere soluzioni e proposte per un centrodestra realmente partecipato, meritocratico e radicato, quindi più vicino ai bisogni delle famiglie”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi, e l’ex senatore della Repubblica, Francesco Aracri.