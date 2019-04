NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e publichiamo.

Se hai tra i 15 ed i 25 anni e sei alta più di 1,70 m partecipa al casting 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 di Viterbo per World Top Model, in programma il 13 aprile 2019 dalle 14:30 alle 17:30 presso la BACKGROUND ACADEMY, in via Montello a Viterbo.

Info ed iscrizioni: 335-6746567. L’iniziativa ha il patrocinio di Confartigianato Imprese di Viterbo. La serata evento finale si terrà il prossimo 11 Maggio presso il Subway Viterbo.