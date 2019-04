Vittorio Sgarbi nominato presidente del Mart

NewTuscia – SUTRI – Vittorio Sgarbi è il nuovo presidente del MART, il prestigioso Museo di Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. La nomina è arrivata nelle scorse ore dopo la delibera della Giunta provinciale di Trento che ha votato favorevolmente all’attribuzione dell’incarico di presidente del consiglio di amministrazione a Sgarbi.

In una nota ufficiale della provincia autonoma di Trento si legge: “Le motivazioni della scelta di Vittorio Sgarbi alla presidenza vanno ricercate nella grande esperienza vantata nel settore museale e artistico, presupposti ritenuti necessari per rilanciare il Mart in una sfida nazionale e internazionale e in un’ottica di promozione territoriale a vantaggio dell’intera provincia”. Soddisfatto il critico d’arte e sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, che commenta “il museo deve essere aperto, materialmente e spiritualmente, e deve rivelare l’ignoto, scoprire la nostra anima, fare uscire l’arte dalla penombra”

