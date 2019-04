Tuscania, Miriam Vitangeli candidata sindaco per il M5S

NewTuscia – TUSCANIA – Riceviamo e pubblichiamo. Sarà Miriam Vitangeli, quarantadue anni, tuscanese, la candidata sindaco del Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Tuscania.

Laureata in Economia e commercio, Miriam, che di lavoro fa l’insegnante presso gli Istituti di II grado della provincia, è attivista M5S dal 2012 e in questa veste ha organizzato incontri sul bilancio pubblico comunale per i Meetup Tuscia per supportare l’attività dei neoeletti consiglieri della provincia di Viterbo.

La dottoressa Vitangeli è stata designata dal gruppo locale e ha ottenuto, proprio ieri (sabato) l’autorizzazione all’utilizzo del simbolo dal nazionale.

“Stiamo selezionando le persone per le candidature -la sua prima dichiarazione- da scegliere non necessariamente tra coloro che hanno fatto parte del gruppo di Tuscania in questi ultimi anni ma legati al territorio e, cosa più importante, rispettosi dei principi del Movimento. In particolare, come del resto è ormai noto, tutti i nostri candidati devono avere la fedina penale pulita e l’assenza di carichi pendenti; inoltre non devono aver avuto in passato candidature in contrapposizione a quelle del Movimento”.

Con Miriam Vitangeli Sindaco, Tuscania avrebbe finalmente un nuovo corso, discostandosi dalle vecchie dinamiche politiche che hanno visto per decenni i soliti soggetti. Lei sarebbe Prima Cittadina di tutti i tuscanesi, eletta con il simbolo di un Movimento politico che sta già dimostrando i suoi successi al Governo della Nazione. Un valore aggiunto di questa candidatura è che finalmente ci sarebbe una donna ad amministrare la nostra città. E non sarebbe solo un’operazione di facciata, ma una novità culturalmente rilevante.