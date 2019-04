Spettacolo e politica al Rivellino di Tuscania. Parte il progetto-evento “Il Primo Cittadino”

NewTuscia – TUSCANIA – Riceviamo e pubblichiamo dal Gruppo Teatrale Liceo Scientifico Tuscania.

L’associazione culturale Euphoria, con il patrocinio del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Tuscania, presenta “Il Primo Cittadino – Il Confronto”, una nuova idea di fare teatro. Si tratta di un evento, ispirato agli show televisivi, che consiste nel confronto democratico tra i futuri candidati sindaco del Comune di Tuscania in un contesto teatrale dinamico e originale.

“Il Primo Cittadino” è un progetto interattivo dove il vero protagonista sei tu. Da adesso hai la possibilità di porre domande ai candidati sindaco e rispondere a quesiti e sondaggi tramite la pagina Facebook e il profilo Instagram dell’evento. In questo modo, perplessità e incertezze di tutti i cittadini, in forma anonima, verranno poste ai candidati sindaco, che sapranno così sanare ogni dubbio riguardo la loro eventuale vittoria.

L’idea nasce per permettere l’incontro tra la cultura e la vita politica cittadina, tra la nuova generazione e quella dei genitori, animando il palcoscenico in un modo mai visto prima. Infatti l’evento si propone non solo di avvicinare i più giovani alla politica, ma vuole anche trasmettere l’energia e il brio che contraddistinguono il teatro. Ci sono tutti i presupposti per far divertire il pubblico e gli stessi candidati, con tante gag e situazioni inusuali, se non esilaranti che si svolgeranno durante la serata.

Perciò partecipate attivamente e andate subito sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram de “Il primo cittadino – Il Confronto”. Seguite le questioni e i sondaggi che saranno posti e scoprire la data dell’evento.

Che il confronto abbia inizio!