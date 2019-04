Moda, il momento del lusso accessibile

NewTuscia – Un concetto che all’apparenza potrebbe essere una contraddizione in termini: lusso accessibile, di questo si sta parlando. In teoria la parola lusso indica da sempre un qualcosa di unico, esclusivo, riferito a pochi. Il termine accessibile va invece in tutt’altra direzione, di matrice opposta, disegnando un qualcosa di raggiungibile da tutti. Come si possono declinare questi due concetti insieme?

La moda del momento ci ha provato. Forse anche in virtù delle contingenze di natura economica che hanno portato il mondo del fashion a doversi necessariamente ridimensionare. Non che il lusso non tiri più, tutt’altro: il discorso è che si è cercato di aprire un nuovo ramo nel quale il concetto di lusso possa essere più popolare, nel senso di diffuso e maggiormente inclusivo andando ad abbracciare una sfera sempre più ampia di consumatori.

Il caso di Michale Kors

Un esempio di questa dinamica ci arriva dall’imprenditore stilista Usa, Michael Kors. Una storia di successo la sua al punto che il brand statunitense è arrivato ad acquistare il prestigioso marchio Versace per 1,83 miliardi di dollari.

Le borse di Kors sono diventate un esempio esplicativo di un lusso più alla portata di tutti. Prodotti di uso quotidiano, di grande impatto ma al contempo efficaci come anche nel caso degli zaini, sia da uomo che da donna. Chi opta per uno zaino Michael Kors è proprio alla ricerca di un lusso accessibile che in termini tecnici viene definito anche aspirazionale.

Quello che Michael Kors ha fatto è stato lanciare il proprio marchio in Borsa dopo averlo sviluppato a livello commerciale per intraprendere poi una politica di acquisizioni di altri marchi grossi, proprio come nel caso di Versace. Una crescita esponente del marchio che oggi ha raggiunto valori del tutto elevati.

Il lusso alla portata di tutti

Un esempio esplicativo di quello che viene definito sogno americano, con gli Usa visti come terra di opportunità dove chiunque può riuscire a costruire un miracolo. È questo il concetto che rafforza poi l’idea di lusso accessibile.

Un modo di disegnare consumatori con caratteristiche differenti, andando a ristabilirne bisogni ed aspettative e partendo da un presupposto che, per quanto possa sembrare contraddittorio, è comunque una realtà: anche in tempi di crisi si tende a spendere per prodotti e servizi considerati di nicchia, esclusivi, finanche di lusso.

Un meccanismo dietro al quale ci sono sicuramente dinamiche psicologiche di un certo tipo, che spinge un utente ad investire in prodotti di lusso forse per sentirsi alla stregua di chi nel lusso è abituato a vivere. Anche così si spiega la diffusione del lusso accessibile.