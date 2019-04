“Diamoci la zampa”, riprende la campagna per le adozioni dei cani del Comune di Vitorchiano

NewTuscia – VITORCHIANO – Riprende la campagna di adozione “Diamoci la zampa” promossa dal Comune di Vitorchiano, che ormai da anni si impegna per la tutela degli animali. Il progetto è volto ad incentivare le adozioni dei cani accalappiati sul territorio comunale e in carico all’amministrazione stessa.

Quest’anno, la consigliera comunale delegata alla tutela degli animali Roberta Feliziani, in collaborazione anche con l’associazione animalista Mi Fido di Fido e con i volontari del Servizio Civile, ha deciso di rilanciare la campagna attraverso la pubblicazione di video dei cagnolini che da troppo tempo sono in stallo nei vari canili convenzionati della provincia.

“La visibilità e la conoscenza degli animali in cerca di una casa pronta ad accoglierli – spiega Feliziani – sono infatti la chiave per dare loro una possibilità. Per questo periodicamente pubblicheremo sulla pagina Facebook del Comune di Vitorchiano sul profilo Instagram @visit_vitorchiano, che ormai raggiunge moltissime persone, le loro foto e un breve video di presentazione con l’età, la taglia, il loro carattere e le modalità per vederli, conoscerli ed eventualmente adottarli“.

Per conoscere subito tutti i cani ancora in carico al Comune di Vitorchiano, si può visitare la sezione “Tutela Animali” e poi cliccando sul link “Cani in adozione” sul sito www.comune.vitorchiano.vt.it.

“Ricordiamo inoltre – continua la consigliera – che è sempre attivo il contributo di 500 euro, messo a disposizione dal Comune, che verrà concesso a coloro che vorranno adottare uno dei nostri cagnolini custoditi da più di 6 mesi. Un rimborso per le spese che dovrà sostenere l’adottante, accordato solo in seguito ad attenti e scrupolosi controlli pre e post affido“.

Un contributo che, di fatto, trova spazio nei minor costi, per circa 3 euro al giorno, che in caso di adozione risparmierebbe il comune stesso.

Inoltre il Comune di Vitorchiano si sta adoperando per la predisposizione di altre due aree di sgambatura che verranno presto realizzate in Via delle Eriche, in località Paparano, e in Via degli Ulivi, in località Sodarella, dove i nostri amici a quattro zampe potranno correre e giocare in piena sicurezza. “Ci auguriamo – conclude – che queste nostre idee possano incentivare sempre di più l’adozione di cani che hanno davvero bisogno di amore e attenzioni“.