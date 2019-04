Bagnoregio, il bilancio riassuntivo di Luca Profili sui 5 anni di amministrazione

NewTuscia – BAGNOREGIO – Stamattina abbiamo preso parte probabilmente all’ultimo consiglio comunale di questi 5 anni.

Voglio ringraziare il mio sindaco Francesco Bigiotti, per la grande opportunità e fiducia che mi ha concesso in questi anni. Un percorso iniziato nel 2009 che ha permesso di estinguere vecchi mutui, di risanamento delle casse di questo comune, ha permesso di creare posti di lavoro, opportunità.

Abbiamo cercato di sfruttare la bellezza, abbiamo investito in cultura, abbiamo cercato di migliorare le piccole cose, una alla volta. Fiero di aver contribuito ad abolire la Tasi su tutti gli immobili, dell’addizionale comunale IRPEF, la tassa sui passi carrabili, dello scuolabus gratuito, delle mense per i bambini, dei parcheggi per i resistenti. Di aver sostenuto la scuola, la sanità, di aver aiutato le famiglie con il sociale, di aver sistemato è riaperto luoghi come la Casa del Vento, di aver ristrutturato i fontanili, rimesso in funzione fontane, di aver dato tutto il supporto ad ognuna delle associazioni.

Sono felice di aver sempre lasciato la porta aperta del nostro ufficio, di non essermi mai negato a nessuno. Sappiamo che non tutto è perfetto, ma credo che tutti insieme possiamo riuscire a migliorarlo ancora.

Luca Profili Vicesindaco Bagnoregio