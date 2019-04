Volley femminile, il week-end delle formazioni Vbc

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Terz’ultima di regular season per le due squadre maggiori della Volley Ball Club Viterbo in questo fine settimana, entrambe contro Fenice.

La prima a scendere in campo sarà la Vbc Polistampa che nel girone A della serie D sarà ospite delle capitoline sabato alle 16. Partita importante per entrambe: la Vbc è attualmente sesta con 46 punti, fuori dalla zona play-off promozione per differenza set con Emmeciquadro; Fenice di punti ne ha 18 e vede la zona play-out a sole 3 lunghezze. All’andata finì per 3/0 per le viterbesi.

Domenica alle 16 sarà la volta, sullo stesso campo di via Paolo Monelli, della Vbc serie C.

La capolista guida il girone con 62 punti, tre in più di Terracina impegnata sabato nello scontro di alta classifica con Don Orione che all’andata riuscì a strappare un punto alle pontine. Fenice è nona in classifica distante solo un punto dalla zona retrocessione, ergo: massima concentrazione.

Per quanto riguarda i campionati provinciali, dopo le due gare infra settimanali con Maglianese Volley, vinta 1/3, e con Tuscania Volley, persa con lo stesso punteggio,torna in campo domenica alle 16 la Terza Divisione ospite del Montalto Volley.

Per quanto riguarda le giovanili, appuntamento domenica in casa per la Vbc Pasticceria Garibaldi Viterbo nell’Under 12 S3 6×6 alle 16 con Pneumatici Convenienza V.academy Civitavecchia.

Infine, sempre domenica, dalle 9, le sette formazioni Vbc dell’Under 12 S3 3×3 protagoniste del raggruppamento di Civitavecchia.