Vitorchiano,400mila euro per i depuratori. Tanti gli investimenti a 360 gradi sul servizio idrico

Gli investimenti continuano an

che sul resto servizio idrico e sulla rete di distribuzione. Dice il sindaco di Vitorchiano Ruggero Grassotti: “L’estate si avvicina e, alla luce delle scarse precipitazioni, resta alta resta l’attenzione verso il servizio idrico e la sua gestione, finalizzata a limitare al massimo qualsivoglia disservizio, soprattutto in annate povere di precipitazioni come quella che stiamo vivendo”. “Un servizio ed una infrastruttura – ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici e ambiente Federico Cruciani – che negli anni si sono evoluti, ed oggi sono in grado di fornire acqua potabile, dearsenificata e con tutte le certificazioni previste per legge. Dagli scorsi anni stiamo liberando e riservando risorse utili per ulteriori investimenti, in particolare finalizzate al rifacimento di porzioni di rete ultra quarantennale; interventi per i quali abbiamo anche recentemente formalizzato ulteriori richieste di finanziamento alla regione Lazio. Mi riferisco anche alla rete fognaria già ripristinata sotto piazza Umberto I e alla rete idrica in via Mario Patrizi dove a breve saranno eseguiti gli allacci alla nuova condotta di adduzione recentemente realizzata”. “Tutto questo – precisa l’assessore al bilancio Annalisa Creta – in una credibile e realistica prospettiva di contenimento delle tariffe che permetta al contempo di avere anche le risorse necessarie per investimenti ormai improcrastinabili è che piano piano riusciamo a portare avanti”.

A Vitorchiano si guarda ancora avanti e, come spiega il sindaco Grassotti, “per questo è stata già introdotta quella tecnologia che ci permette di telecontrollare la rete per conoscerne lo stato in tempo reale, magari anche per poter affrontare un guasto o un blocco in tempi rapidissimi.Tutte attività che mirano anche ad ottimizzare e rendere il sevizio e la rete più efficiente, come i rubinetti ed i timer, già installati nelle fontane e fontanelle, che già permettono di risparmiare circa 50mila metri cubi di acqua ogni estate, a dimostrazione del valore che diamo alla risorsa acqua”.

“Oggi siamo finalmente a raccontare l’affidamento dei lavori per l’adeguamento per la successiva messa in funzione dei tre depuratori delle acque reflue – conclude Cruciani – un passaggio importante, frutto di un lungo lavoro, necessario per la indispensabile cura e tutela del territorio che amiamo e rispettiamo”.