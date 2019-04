Tarquinia, “Note in natura” si tinge di solidarietà

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. “Doneremo parte dei contributi volontari raccolti all’associazione Devoti alla Madonna di Valverde e all’attività dell’Avis”. Una primavera per Tarquinia tinge dei colori della solidarietà Note in Natura, la manifestazione che si svolgerà il 25 aprile, alla Roccaccia, al centro aziendale dell’Università agraria.

“Avevamo voglia di fare qualcosa per la nostra città – afferma l’associazione – E abbiamo deciso di sostenere le iniziative di due realtà importanti per la vita sociale e culturale di Tarquinia. Ci piacerebbe ogni anno individuare progetti da supportare e promuovere, al fine di realizzare una vera e propria rete di associazioni e realtà dedite al volontariato, alla cittadinanza attiva e alla diffusione di una maggiore consapevolezza e partecipazione civica”. Intanto è pronto il programma della manifestazione, che si aprirà alle 9. Tante le attività dedicate alla scoperta del territorio. Alle 9.30, una guida Aigae condurrà gli appassionati di trekking in una passeggiata di 8 chilometri per chi avesse “Sete di Maremma”. Per i bambini è invece dedicata, alle 10, la camminata didattica “Sulle vie del miele”, con la società agricola Ape Velka.

Per gli amanti della mountain bike, dalle 9,45, inizieranno le attività dell’asd Etruska bike. Poi tanta musica: alle 12 con la sesta edizione del Coop blues & Young festival, in collaborazione con il comitato soci Coop sezione Etruria, la cooperativa sociale Alicenova e il centro di aggregazione giovanile, che presenterà il pianista Michele Mainardi, e alle 15 con la parata dell’Extra dixie jazz band. Alle 16, l’associazione Con-Tatto natura aprirà il percorso “Lucignolo”, animato da performer e artisti di strada, con lo speciale contributo del duo IncantArpa, arpa celtica e soprano. Non mancherà il buon cibo, dalle 12,45, nello stand gastronomico dove sarà possibile degustare i prodotti locali, soddisfacendo tutti i palati.

“Note in natura unisce musica, sport, tradizioni e rispetto dell’ambiente per una grande festa all’aria aperta in uno scenario magnifico come la Roccaccia – sottolinea Una primavera per Tarquinia -. Ricordiamo solo che per partecipare alle escursioni e pranzare occorre la prenotazione chiamando al 3294155839, 340829817 e 3288143888”. L’evento ha il patrocinio del Comune di Tarquinia ed è organizzato in collaborazione con l’associazione Etra, l’Università Agraria, la Proloco Tarquinia e il comitato soci Coop sezione Etruria.