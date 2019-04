A Ronciglione parte la sperimentazione dell’ecoisola informatizzata

NewTuscia – RONCIGLIONE – Partirà la prossima settimana la sperimentazione della casetta informatizzata per la raccolta differenziata a Poggio Cavaliare.

Sabato 13 aprile alle ore 10 sarà inaugurata l’Ecoisola che servirà i cittadini del quartiere in forma sperimentale per tre mesi.

Il sistema consentirà ai residenti di smaltire autonomamente i rifiuti attraverso dei sacchetti speciali obbligatori che permetteranno l’apertura dei bocchettoni. Sabato 13 a partire dalle ore 10:00, domenica 14 e lunedì 15 aprile dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, sarà presente a Poggio Cavaliere uno stand informativo che distribuirà ai residenti i sacchetti speciali per la plastica, il secco e l’umido. Sarà necessario portare con sé il codice fiscale dell’intestatario della Tassa sui rifiuti.

“L’obiettivo è migliorare nel complesso il sistema di raccolta differenziata in tutto il nostro territorio comunale – dichiara il sindaco, Mario Mengoni. Oggi cominciamo col testare un sistema innovativo per Ronciglione, che speriamo di estendere presto a tutto il paese”.

“Quella dell’Ecoisola non è l’unica novità. Nelle prossime settimane – commenta l’assessore all’Ambiente Maura Luzzitelli – metteremo in atto tutta una serie di iniziative di comunicazione che coinvolgeranno i cittadini e ci permetteranno di fare un salto di qualità nella raccolta differenziata nel nostro comune.”