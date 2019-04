Riapre la Mola di Monte Gelato

NewTuscia – CALCATA – Dopo un robusto intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’area circostante, il Parco Valle del Treja ha sottoscritto con la Società Cooperativa ALCHIMIA una convenzione per la gestione della Mola di Monte Gelato, nel comune di Mazzano Romano. La Cooperativa Alchimia lavora dagli inizi degli anni 2000 nel campo dell’educazione ambientale, promuovendo attività all’aperto e servizi in campo ambientale e sostenendo con forza programmi di didattica esperenziale (learning by doing).L’apertura della Mola di Monte Gelato da parte della Cooperativa Alchimia avrà luogo nei fine settimana e nei giorni festivi infrasettimanali del periodo da aprile a ottobre.

L’oggetto della convenzione riguarda il complesso di Monte Gelato, che con la torre medievale, l’antico mulino ad acqua e le cascate lungo il fiume Treja è non solo uno dei luoghi più noti del Parco Valle del Treja, ma costituisce un importante polo di attrazione turistica per tutto il territorio circostante.

La Mola attualmente ospita una mostra permanente che, attraverso plastici e pannelli, illustra alcuni aspetti della struttura e del territorio circostante.

“L’apertura della Mola è finalizzata quindi alla valorizzazione e promozione del territorio, alla diffusione dell’informazione naturalistica e all’educazione ambientale – dichiara il Presidente del Parco Silvana Deffereira, che prosegue – di questo servizio di informazione e sensibilizzazione potranno usufruire i residenti e più in generale scuole, gruppi e turisti”.