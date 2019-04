Incontro con l’arte: Lezione su Sebastiano del Piombo Rinascimento e Michelangelo a Viterbo dal Maestro Rolando Di Gaetani

NewTuscia VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Domani, Sabato 13 Aprile, alle 10:30, di fronte al museo civico di Viterbo a piazza Crispi, il maestro illustrerà il passaggio a Viterbo di Michelangelo

e come questo si inserisca nel romanticismo e nell’opera di Sebastiano del Piombo-Michelangelo conservata al suddetto Museo.

Questo è uno dei temi cari al professor Antonio Rocca, il grande storico dell’arte, che giustamente ci rammento di come in quel momento magico Viterbo fosse al centro delle attività culturali d’Europa. Aperto a tutti e di tutte le età. Il maestro è un oratore eccellente ed ama parlare in pubblico. Una mattina speciale per tutti i viterbesi, anche per chi lontano grazie alla diretta su Facebook dall’account di Giulio Della Rocca.