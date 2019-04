Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas incontra il candidato sindaco di Tarquinia della Lega Alessandro Giulivi

NewTuscia – TARQUINIA – E’ prevista per domani, sabato 13 aprile 2019 la prima visita del Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas nella provincia di Viterbo, che ha accolto l’invito del Senatore Umberto Fusco e del candidato Sindaco della Lega Alessandro Giulivi.

Ad attenderlo una grande comunità insediata da centinaia di anni nel nostro territorio, che si riunirà per festeggiare la vittoria del Presidente della Regione Sardegna.

Alle ore 11 l’arrivo a piazza Giacomo Ma tteotti dove il Presidente visiterà il Palazzo Comunale, dopo la conferenza stampa delle 11.30 che si svolgerà presso la sala degli Affreschi, si recherà in visita alla sede della Lega Tarquinia e a Palazzo Vitelleschi sede del Museo Nazionale Etrusco.

L’incontro con la comunità Sarda e i simpatizzanti avverrà al pranzo organizzato presso L’Europing Camping Village. Al termine del quale il Presidente Solinas partirà alla volta di Civita di Bagnoregio per un incontro con gli allevatori, e alle 18 sarà a Viterbo per la visita istituzionale presso Palazzo dei Priori, dove sarà ricevuto dal Sindaco Giovanni Arena e saluterà il Consiglio comunale.

Il ponte storico-culturale tra la civiltà Etrusca e la Sardegna, già fiorente da oltre 3000 anni di storia vedrà riconsolidare il legame tra la città etrusca e la terra sarda, attraverso radici e tradizioni, che saranno i temi centrali di una giornata che resterà nella storia amministrativa e politica di questa provincia .

“E’ un piacere ed un onore avere ospite il Presidente Solinas – afferma Alessandro Giulivi- la storia e l’amicizia che legano le nostre terre ci accomunano anche per i molti Sardi che hanno scelto di vivere nella nostra provincia, conservatori di importanti tradizioni e valori di una regione di grande bellezza come la Sardegna. Proprio per questo abbiamo fortemente voluto un momento di incontro con la comunità sarda presente sul territorio”.