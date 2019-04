Gli studenti dell’Istituto Da Vinci di Acquapendente hanno incontrato il giornalista sportivo della Rai Fabrizio Maffei

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nell’ambito delle iniziative della settimana dello sport, gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo Da Vinci di Acquapendente hanno incontrato il giornalista sportivo della Rai, Fabrizio Maffei.

“Fabrizio”, sottolinea la Dirigente scolastica Dottoressa Luciana Billi a termine evento, “ha raccontato ai ragazzi le sue esperienze di telecronista di lungo corso e diversi aneddoti dei suoi anni in giro per gli Stadi di tutto il mondo, che hanno attirato notevolmente la loro attenzione. In particolare ha ricordato che il successo nella vita lavorativa ha bisogno di radici profonde e di una preparazione mirata che parte necessariamente dalla scuola. Con questi presupposti, i risultati sicuramente arrivano. Gli alunni, affascinati dai racconti, hanno seguito ed apprezzato”.