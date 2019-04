NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Questi i risultati della 32^ edizione del Progetto l’atletica va a scuola, “ La classe più “ proposto dall’Atletica ALTO LAZIO ASD alle scuole del territorio del comune di Civita Castellana e quest’anno hanno preso oltre 300 studenti delle classi elementari “ Gianni Rodari” e le classi della Parificata Suore Francescane, più una rappresentanza del Liceo Scientifico Colasanti, nelle due prove previste: (1) corsa veloce (40 mt per i più piccoli e 50 mt per i più grandi) e (2) corsa di resistenza (180 mt per i più piccoli e 250 mt per i più grandi), con batterie e finali per la velocità e serie per la resistenza. Seguono i risultati dei primi tre classifica ti o pari merito nei mt 40: classi prime femminili – 1^ Fantera Giada (Suore Francescane) 2^ Coman Vanessa (Rodari) 3^ Scopetti Michela (Suore Francescane) 4^ Masci Lucrezia (Rodari); maschili – 1° Fattori Riccardo (Rodari) 2° Rufini Giordano (Suore Francescane) 3° Marano Edoardo (Rodari); classi seconde femminili – 1^ Rossi Maria (Suore Francescane) 2^ Micheli Linda (Rodari) 3^ Smargiassi Elisa (Rodari); maschili – 1° Playa Simone (Suore Francescane) 2° Longo Leonardo (Rodari) 3° Pallozzi Tommaso (Rodari). Mt 50: classi terze femminili – 1^ Ottaviani Emma (Rodari) 2^ Vincenti Marzia (Rodari) 3^ Emili Maria (Rodari); maschili – 1° Leonetti Carlo (Suore Francescane) 2° Sopranzi Andrea (Rodari) 3° Lanchi Massimo (Rodari); classi quarte femminili – 1^ Ottaviani Iris (Rodari) 2^ Magagnini Maddalena (Suore Francescane) 3^ Castè Giulia (Suore Francescane); maschili – 1° Scopetti Edoardo (Suore Francescane) 2° Pellegrini Andrea (Suore Francescane) 3° Tarquini Lorenzo (Suore Francescane); classi quinte femminili – 1^ Berzoi Odina 2^ Bizzarri Giulia 3^ Pantani Sara (Suore Francescane) ; maschili – 1° Morelli Filippo 2° Scopetti Diego 3° Pasquetti Giuseppe (Suore Francescane). Liceo Scientifico Colasanti classe 1/A mt 50 – 1° Redavide Alessandro 2° Vecchi Cristian 3° Nardi Samuele 4°Cencelli Matteo 5° Meraglia Cristian. Gara di Resistenza mt 180: classi prime femminili – 1^ Coman Vanessa (Rodari)2^ Fantera Giada (Suore Francescane) 3^ Scopetti Michela (Suore Francescane); maschili – 1° Rufini Giordano (Suore Francescane) 2° Marano Edoardo (Rodari) 3° Fattori Riccardo (Rodari); classi seconde femminili – 1^ Rossi Maria (Suore Francescane) 2^ Smargiassi Elisa (Rodari) 3^ Matè Marta (Suore Francescane); maschili – 1° Playa Simone (Suore Francescane) 2° Cherubini Ethan (Suore Francescane) 3° Longo Leonardo (Rodari); mt 250 classi terze femminili – 1^ Vincenti Marzia (Rodari) 2^ Angelelli Emma (Rodari) 3^ Emili Maria (Rodari); maschili – 1° Leonetti Carlo (Suore Francescane) 2° Sebastiani Alessandro (Rodari) 3° Lanchi Massimo (Rodari); classi quarte femminili – 1^ Magagnini Maddalena (Suore Francescane) 2^ Castè Giulia (Suore Francescane) 3^ Ottaviani Iris (Rodari); maschili – 1° Scopetti Edoardo (Suore Francescane) 2° Tarquini Lorenzo (Suore Francescane) 3° Antonini Flavio ( Rodari); classi quinte femminili – 1^ Berzoi Odina 2^ Bizzarri Giulia 3^ Pantani Sara (Suore Francescane) ; maschili 1° Pasquetti Giuseppe 2° Scopetti Diego 3° Zucchetto Matteo (Suore Francescane).

Sportivamente i cinque ragazzi del Liceo Scientifico Colasanti classe 1/A sono arrivati tutti a pari merito sulla linea d’arrivo. Ottima giornata di sport e di premi per tutti i partecipanti con medaglia d’oro e coppe per le scuole che hanno aderito, all’insegna di un sano e sportivo divertimento tra tutti i partecipanti, i loro insegnanti e dei tantissimi parenti degli studenti sulle tribune del Madami ad applaudire.