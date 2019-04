Narni, domani l’iniziativa “Alcol meno è meglio”

NewTuscia – NARNI – E’ in programma domani fra centro storico e scalo l’iniziativa “Alcol meno è meglio” promossa dal Comune in collaborazione con il Ser.D. del distretto Usl 2 di Narni-Amelia e L’Acat (Associazione Club alcologici territoriali). L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui rischi dell’alcolismo, soprattutto fra le giovani generazioni.

Al centro storico doppio appuntamento: Alle 16 al Digipass di Palazzo dei Priori con la conferenza-discussione con i cittadini. Alle 17 e 30 il concorso “Drink less is better” che premierà il miglior cocktail analcolico fatto dalle attività commerciali. Allo scalo l’iniziativa si sposterà nelle scuole superiori con uno stand informativo sui rischi e sull’importanza della prevenzione. “Tutti possono cambiare stili di vita e di consumo – affermano l’assessore alle politiche sociali del Comune di Narni, Silvia Tiberti e la responsabile del Ser.D., Mirena Angeli – tutti possono adottare stili di vita e di consumo più salutari, come previsto dagli obiettivi dell’organizzazione Mondiale della Sanità.

Oggi più che mai – proseguono – è necessario tutelare i giovani che sono i più vulnerabili e i più condizionati dalle iniziative di un mondo della produzione che vuole i minori consumatori a tutti i costi. “Alcol meno è meglio” – sottolineano la Tiberti e la Angeli – è un’occasione importante per focalizzare l’attenzione sul contrasto e sulla prevenzione del fenomeno del consumo di alcol, soprattutto tra i giovani, e sulla possibilità di scegliere comportamenti e stili di vita che incidano sul benessere dell’individuo, della famiglia e della collettività”.