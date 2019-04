Incidente mortale sulla Cimina, strada chiusa al traffico

NewTuscia – VITERBO – Strada Cimina chiusa al traffico per un incidente dall’esito mortale che ha avuto luogo nei pressi del bivio tra Soriano e Canepina nel primo pomeriggio. Una moto guidata da un uomo di 53 anni è scivolata sull’asfalto, per cause ancora da accertare, e si è scontrata con una vettura che viaggiava sulla corsia opposta.

L’uomo sulla Kawasaki è deceduto purtroppo, mentre il guidatore dell’auto sembrerebbe essere rimasto solo lievemente ferito. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Viterbo, il 118 e la polizia stradale.

Forse è rimasta coinvolta nello scontro anche una seconda macchina.