Amelia, scattati controlli ispettori ambientali su corretto conferimento rifiuti differenziati

NewTuscia – AMELIA – Sono scattati nei giorni scorsi i controlli degli ispettori ambientali sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati. Ne dà notizia l’assessore all’ambiente Avio Proietti Scorsoni il quale sottolinea come il monitoraggio riguardi tutte le tipologie di rifiuto nei rispettivi contenitori di carta, plastica, vetro, organico e indifferenziato.

“Gli ispettori – puntualizza l’assessore all’ambiente – hanno il compito di sensibilizzare i cittadini sui comportamenti corretti da tenere ma possono, in casi di conclamata violazione del regolamento anche emettere sanzioni amministrative”. Sempre l’assessore informa poi che il nuovo sistema di controlli si associa a quello effettuato con le fototrappole dislocate in alcuni punti ritenuti più a rischio per l’abbandono dei rifiuti e quindi per la creazione di discariche abusive.

“Abbiamo installato sei impianti di sorveglianza grazie all’assegnazione da parte di Auri – dichiara Proietti Scorsoni – che, in virtù di un protocollo d’intesa vengono ora gestiti dai carabinieri forestali”. A tale proposito sempre l’assessore all’ambiente comunica che grazie alle fototrappole sono già stati individuati diversi casi di abbandono indiscriminato di rifiuti con altrettante sanzioni pecuniarie.