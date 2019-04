“I vini della Tuscia nel mondo”, alla Rocca dei Papi importante focus sull’internazionalizzazione d’impresa

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Riceviamo e pubblichiamo.

Importante appuntamento nel segno della promozione del territorio, lunedì 15 aprile ore18:00 presso l’Enoteca provinciale di Montefiascone.

L’incontro, dal titolo “I vini della Tuscia nel mondo, focus Usa e Canada” si colloca temporalmente subito dopo Vinitaly, un’ottima vetrina per il territorio ed i suoi prodotti e, alla presenza di autorevoli relatori, aprirà un dibattito relativo all’internazionalizzazione d’impresa ed alle prospettive di export in America e Canada.

All’interno dei padiglioni di Vinitaly, i produttori della Tuscia hanno avuto la possibilità di poter usufruire di contatti e visibilità a livello mondiale.

Un’opportunità da cogliere per far crescere un settore, come quello agroalimentare, da sempre trainante per il nostro territorio.

“Dall’inizio della campagna elettorale abbiamo ricevuto stimoli e richieste dall’intera provincia sulla necessità di avere gli strumenti utili ad una maggiore apertura verso i mercati esteri.

L’evento di lunedì è solo il primo che mi prefiggo di organizzare, anche in collaborazione con tutte le strutture, a partire dal Comune e dall’Enoteca Provinciale, che si sono prontamente messe a disposizione. L’azienda protagonista del convegno è una delle più importanti a livello mondiale per quanto concerne l’esportazione di vino, birra e distillati ed è quindi un ottimo punto di partenza per lo sviluppo di partnership internazionali che possano far crescere la Tuscia come merita.”

“Il convegno sarà un momento fondamentale di approfondimento e di analisi delle potenzialità ma anche delle problematiche cha affliggono le nostre produzioni ed impediscono un pieno decollo a livello economico – spiega l’avvocato Ylenia Lucaselli, global advisor della Southern Glazer’s Wine & Spirit . Tra queste, la più significativa, è l’annosa difficoltà nel fare rete tra le aziende dello stesso comparto che frena, in maniera considerevole, il salto in avanti delle pur pregevoli produzioni locali.”

“Siamo orgogliosi di poter ospitare nella Rocca dei Papi di Montefiascone un evento così importante in un settore per noi di primaria importanza com’è quello enologico.

Montefiascone è conosciuto ovunque per l’Est Est Est, uno dei primi ventidue vini nati in Italia e, la location dell’evento non è stata scelta a caso, in quanto ospita anche l’Enoteca Provinciale – affermano il sindaco Paolini e l’assessore Ceccarelli.

Riteniamo che, per uno sviluppo significativo e duraturo nel tempo del comparto vitivinicolo, sia indispensabile il costante supporto delle istituzioni, ed è per questo che abbiamo immediatamente accolto con entusiasmo la proposta del prestigioso appuntamento sul tema in programma per lunedì.”

Mauro Rotelli – deputato Fratelli d’Italia