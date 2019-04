Una splendida Viterbese espugna Trapani vincendo 2-1 ed approda in finale di Coppa Italia

Al 12° della ripresa la Viterbese ribalta il risultato proprio con Pacilli, che servito da un lungo rilancio del portiere Demba effettua dalla trequarti un grande tiro in pallonetto su azione di contropiede battendo il portiere del Trapani Ferrara, apparso sorpreso dal tiro improvviso dell’attaccante gialloblù.

Mr Italiano del Trapani dopo lo svantaggio subito corre ai ripari provvedendo a fare dei cambi in corsa: fa ingresso in campo Tolomello al posto di Tulli.

Al 19°altra sostituzione nel Trapani entra Aloi al posto di Corapi.

La formazione siciliana accusa il colpo ma tenta una reazione, la Viterbese si difende con ordine. Mr. Calabro provvede a dei cambi.

Al 19° esce Mignanelli autore della rete del pareggio gialloblù, al suo posto entra Sperandeo, mentre al 35° della ripresa altri tre cambi: escono il difensore centrale Rinaldi al suo posto entra Coppola, l’attaccante Pacilli autore della rete del 2-1, viene avvicendato dal giovane Artioli nonchè il terzino De Giorgi, che viene sostituito con l’attaccante Molinaro.

La Viterbese si difende bene e riparte in contropiede affidandosi a Bismark e chiudendosi a riccio, in difesa.

Nel finale viene espulso il portiere del Trapani Ferrara reo di aver preso con le mani fuori dall’area di rigore il pallone.

La partita termina con il risultato di 2-1 per la Viterbese che espugna lo stadio Provinciale di Trapani ed approda così in finale di Coppa Italia di Lega Pro, dove troverà come altra finalista il Monza.