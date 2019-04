Pubblicati i bandi per le Borse di studio Anno Scolastico 2018/2019

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Sono stati pubblicati i bandi per le borse di studio 2018/2019. La Giunta Comunale nella seduta del 29.03.2019 ha infatti deliberato, anche per l’Anno Scolastico 2018-2019, l’assegnazione di borse di studio a favore degli studenti residenti a San Lorenzo Nuovo, sia di coloro che sosterranno gli esami di maturità e sia di coloro che sosterranno gli esami di terza media.

Per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori sono riservati tre riconoscimenti da 150 euro cadauno sulla base di una graduatoria che tiene conto di merito e reddito a condizione che il voto conseguito sia comunque superiore a 95/100; tre riconoscimenti da 150 euro anche per gli studenti della terza media con le stesse modalità delle superiori a condizione che conseguano almeno il voto di 9/10.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il Sito del Comune.

“L’assegnazione di questo riconoscimento è assurta ormai a tradizione – commenta il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini; come detto in altre occasioni la borsa di studio da una parte premia il merito e l’impegno degli studenti, dall’altra li stimola a fare sempre di più e meglio. L’assegnazione delle borse di studio – continua il Sindaco – è solo uno dei diversi provvedimenti a favore degli studenti adottato con l’approvazione del bilancio; a questi si aggiunge infatti la conferma della gratuità del servizio scuolabus, quella del servizio supporto scolastico grazie alla disponibilità ed alla passione di alcune insegnanti volontarie che non smetterò mai di ringraziare, la conferma delle agevolazioni per il ticket della mensa scolastica a favore delle famiglie numerose, il concorso alle spese per la frequenza del corso ket d’inglese a favore degli studenti di terza media.