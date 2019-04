Maremma d’aMare, al via la sesta edizione della fiera delle tradizioni maremmane

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – A Montalto di Castro cresce l’attesa per “Maremma d’aMare, l’evento clou dell’anno. Dal 25 al 28 aprile, al lido, uomini e cavalli saranno i protagonisti di questa sesta edizione, che vede la fiera delle tradizioni maremmane quattro giorni tra spettacoli, musica ed enogastronomia. Tra le novità di quest’anno i falconieri, il “Dog show”, “Ballon art”, gli spettacoli di magia con le bolle di sapone, supereroi e principesse animeranno invece l’area giochi per i più piccoli.

Non mancheranno come sempre i butteri, gli acrobati a cavallo, l’animazione e gli artisti di strada. Inoltre quest’anno, nell’ultima giornata della fiera, si rinnova l’appuntamento con l’air show di un’ora con le pattuglie acrobatiche e gli aviatori solisti davanti la costa di Montalto.

Alla parata conclusiva sfileranno il corteo storico di Montalto, il gruppo dei contadini e la Fanfara dei Carabinieri a cavallo. Circa un chilometro la lunghezza degli espositori che arricchiranno il percorso fiera attorno alla pineta comunale, dove i “Lestofunky street band” intratterranno i visitatori con le loro allegre musiche.

Il taglio del nastro si terrà giovedì 25 aprile alle ore 11 sul lungomare Harmine con il corteo dei cavalieri e le autorità civili e militari. Presso la pineta, grandi e piccoli potranno divertirsi nelle attività ludiche-sportive con la collaborazione delle associazioni sportive locali.

Al villaggio delle tradizioni ogni giorno l’appuntamento sarà con gli spettacoli equestri, in cui parteciperanno artisti e acrobati di fama internazionale oltre alle associazioni a cavallo locali, accompagnati dall’esibizione del tenore Alberto Marucci e della cantante Roberta Baldassare sulle note dei canti tipici maremmani. Sabato 27 aprile i visitatori potranno partecipare ai balli di intrattenimento Country al Centro Servizi di via Tirrenia e domenica 28 aprile, per gli appassionati delle due ruote, si terrà l’esposizione delle Harley Davison.

«Quest’anno la fiera sarà ancora più ricca con nuovi eventi che abbiamo inserito nel programma – dichiara l’assessore alla cultura Silvia Nardi -. Maremma d’aMare è una delle manifestazioni più importanti nel nostro comune e che vede la grande partecipazione di associazioni, cittadini e volontari. L’obiettivo è quello di promuovere il turismo e le tradizioni locali, vi aspettiamo a Montalto Marina dal 25 al 28 aprile».