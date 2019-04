Caprarola: “Il Cane nero e altre storie”, presentazione libro di Egidio Storelli sabato 13 Aprile

NewTuscia – CAPRAROLA – Sabato 13 aprile alle ore 17, presso la sala conferenze del Palazzo della cultura di Caprarola, verrà presentato il libro Egidio (Gino) Storelli “Il Cane nero e altri racconti”. Il volume, pubblicato dalla casa editrice Davide Ghaleb, è una raccolta di racconti scritti da Egidio Storelli che in passato con le sue opere è riuscito ad arrivare per ben tre volte finalista ad altrettanti premi letterari, con i suoi racconti densi di realismo e fantasia.

Aprirà la presentazione, con i suoi i saluti, il sindaco di Caprarola Eugenio Stelliferi mentre Gabriella Norcia, coordinatrice di collane per la casa editrice, e Biagio Stefani, narratore di comunità, dialogheranno con l’autore. Il libro contiene otto racconti: nel primo, lo sguardo di un cane segue insistentemente il protagonista. Perché? Chi è questo cane? Nel secondo racconto infondati sospetti perseguitano Elisabetta, vittima ignara di un supplizio basato sul pretesto. E poi c’è una guardia carceraria che accompagna il condannato a morte durante le ore che lo separano dal patibolo- C’è l’ostinata impulsività che rincorre il brigante impegnato in continue, rocambolesche fughe

Il lettore noterà come, in ogni racconto, situazioni circostanziali o psicologiche corrono parallele ai personaggi, sul filo di una surreale inquietudine.

Fino all’ultima storia, nella quale il senso dell’ironia non riesce proprio ad abbandonare un uomo colto da infarto. Umorismo che contribuirà a salvarlo: segno forse che l’autore, nonostante l’attitudine drammatica dei racconti che scrive, è in fondo un inguaribile ottimista.