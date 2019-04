Bagnoregio: Escursione nei Calanchi con l’associazione ASD Calanchi 63. Info e prenotazioni

NewTuscia – BAGNOREGIO – Aumentare la permanenza dei turisti è il nuovo obiettivo che ci siamo posti e per raggiungerlo abbiamo bisogno di mettere in campo un’offerta allargata di esperienze possibili sul territorio.

Per questo abbiamo deciso di strutturare una possibilità di escursione nei Calanchi con un’associazione, come ASD Calanchi 63 che conosce bene la zona e si avvale di figure professionali qualificate. Per prenotazioni e informazioni contattare la biglietteria del ponte di Civita al 3248660940, email: biglietteria.civita@gmail.com

Luca Profili Vicesindaco Bagnoregio