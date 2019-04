Visioninmusica: ultimo appuntamento della stagione con il concerto di Simona Molinari

NewTuscia – TERNI – Ultimo appuntamento per la stagione di Visioninmusica! Venerdì 12 aprile sul palco dell’Auditorium Gazzoli di Terni salirà Simona Molinari, artista poliedrica che esattamente dieci anni fa esordiva sui palcoscenici italiani per diventare in breve tempo un’interprete internazionale sofisticata di rilievo apprezzata in più continenti, con un repertorio che spazia dal jazz al pop passando per il musical e la canzone d’autore, sempre reinventandosi nel look, nelle formazioni, nelle sonorità e nelle performance.

“Se riguardo le foto della mia prima partecipazione a Sanremo – racconta Simona – mi vengono in mente tutte le cose che da allora sono cambiate: il mondo evolve ed io con lui. L’unica costante, rimasta intatta, è l’amore che metto in ciò che faccio”.

In occasione della quindicesima edizione di Visioninmusica Simona proporrà “Sbalzi d’amore”, concerto che racchiude il meglio dei brani da lei interpretati nel corso di questi anni e che la vedrà accompagnarsi con la sua storica Mosca Jazz Band, quartetto formato da Claudio Filippini al pianoforte, Gian Piero Lo Piccolo a sassofono e clarinetto, Fabrizio Pierleoni al basso e Fabio Colellaalla batteria.

Ad aprire il concerto sarà un duo capitanato dal pianista Giovanni Sciabbarrasi.

Simona Molinari

I musical di Broadway hanno sempre esercitato un fascino particolare su Simona Molinari che da giovanissima inizia a studiare canto e a dedicarsi alla musica jazz, all’improvvisazione e alla vocalità afroamericana.

Compiendo il percorso inverso di molti suoi colleghi, approda in un secondo tempo alla musica classica, completando i suoi studi presso il Conservatorio Alfredo Casella di L’Aquila.

Il suo curriculum vanta già prestigiose collaborazioni: Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto, Roy Paci e Danny Diaz. Si è esibita al Blue Note di New York e Tokyo, al Teatro Estrada di Mosca, al Grappa’s Cellar di Hong Kong, al Brown Sugar di Shanghai, oltre che a Umbria Jazz e al Wind Music Award. Ha conquistato il Premio Lunezia Jazz d’Autore, il Premio Mogol, il Premio Carosone, il Premio Musicultura e il Premio Tenco.

In Italia deve la sua prima notorietà alla hit0 “In cerca di te” e alle due partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2009 con il brano “Egocentrica” e nel 2013 con “La Felicità”, in duo con il jazzista newyorkese Peter Cincotti.

Nel ruolo di Maria Maddalena ha preso parte al musical Jesus Christ Superstar per il Teatro Sistina di Roma. Nel 2015 è stata protagonista di una tournée dal titolo “Loving Ella”, dedicata alla leggendaria figura di Ella Fitzgerald.

L’amore per la musica naturalmente, ma anche per la vita, per il pubblico e per il suo storico gruppo: la Mosca Jazz Band, che accompagnerà Simona anche in questa occasione.

