Terni. Pronta la delibera per il ponte Gabelletta-Maratta

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – “Approviamo in giunta il progetto definitivo relativo al nuovo ponte di collegamento viario Gabelletta-Maratta sopra il raccordo Terni-Orte. A distanza di pochi mesi dall’apertura del ponte attuale con i noti vincoli di velocità – 30 chilometri orari e 35 quintali di portata – l’assessorato ai lavori pubblici ha pronta la delibera per la giunta che approverà domani mattina il progetto definitivo.

L’importo per l’operazione – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Enrico Melasecche – è pari a 1 milione e 440 mila euro derivanti dal ribasso d’asta dell’intera bretella realizzata a suo tempo. L’assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella ha più volte pubblicamente confermato la disponibilità della somma necessaria a predisporre la gara d’appalto dei lavori. Verrà meno in questo modo il disagio attuale e il rallentamento necessario a causa della differenza di quota della pavimentazione resasi necessaria per l’apertura del ponte in via provvisoria per rendere funzionale la bretella che diversamente era incompleta. Ci auguriamo che, al più presto, la Regione confermi quanto dovuto in modo tale da chiudere una vicenda nata molti anni fa che merita una congrua conclusione tenendo presente che l’accordo di programma Governo-regione Umbria risale al 2002.”

“L’integrale revisione dell’originario progetto – conclude l’assessore – ha previsto una nuova soluzione di ponte a graticcio con travi prefabbricate in cemento armato precompresso per consentire di realizzare un risparmio nei costi di costruzione in modo da includere nel budget anche la realizzazione delle barriere antirumore. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole sia dell’Anas che della Soprintendenza”.