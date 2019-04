Semifinale di Coppa Italia Trapani-Viterbese, maxischermo alla sala Almadiani

NewTuscia – VITERBO – Alla sala Almadiani la proiezione della semifinale di Coppa Italia (serie C) Trapani-Viterbese Castrense. Lo comunicano il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore allo sport Marco De Carolis, a poco più di ventiquattr’ore dall’inizio della partita che decreterà il prosieguo o l’uscita dalla Coppa Italia della squadra gialloblu.

“Per tutti i tifosi che ce lo hanno richiesto, per tutti i viterbesi che non possono recarsi in trasferta a Trapani, per tutti coloro che vogliono fare il tifo e seguire la partita, l’appuntamento è domani 10 aprile alle ore 20,30, alla Sala Almadiani”.

Comune di Viterbo