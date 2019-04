Marco Mengoni, partito da Berlino Atlantico Tour 2019

NewTuscia – ROMA – Ieri qualche linea di febbre non ha fermato l’inizio del lungo tour #AtlanticoLive2019 in programma tra Aprile e Maggio. Ieri a Berlino, Marco si è esibito pieno di energia al Tempodrom di Berlino, un luogo deputato della cultura alternativa musicale e teatrale, famoso per avere anche una spiccata funzione ecologica, una location ad hoc quindi, per l’ambasciatore italiano NatGeo per l’ambiente, impegnato da tempo come testimonial per la campagna “Planet or Plastic?” di National Geographic. La popstar italiana ha portato avanti infatti la sensibil izzazione sugli effetti che i rifiuti plastici hanno sul nostro ecosistema. Per lui la tappa tedesca ha rappresentato un ritorno, negli anni Mengoni ha portato la sua musica diverse volte in Germania, e solo cinque mesi fa è stato ospite al concerto di Tom Walker sul palco del Columbia Theater. Nel frattempo continua il successo di Hola (I Say) realizzata proprio con il cantautore britannico, la produzione è stata certificata doppio disco di platino FIMI. Secondo doppio platino nel giro di pochissimo, solo qualche settimana fa, Mengoni aveva ottenuto questa importante certificazione con “Atlantico” l’ultimo album di inediti che vanta oltre 40 milioni di stream su Spotify e Apple Music.

Domani sera sold out per la seconda data della tournée estera in programma a Zurigo al Volkshaus. Seguiranno poi tre date di anteprime europee Monaco (12 Aprile), Parigi (14 Aprile) e Madrid (17 Aprile). Germania, Svizzera, Monaco, Francia, Spagna sono le tappe oltre confine, Atlantico Tour ha segnato finora quasi 200 mila biglietti venduti e continua a collezionare il tutto esaurito. In Italia, il tour del recordman da 48 dischi di platino che ha recentemente superato i 500 milioni di views debutterà il 27 aprile dal Pala Alpitour di Torino per poi proseguire su e giù per tutta la nazione (Torino, Milano, Roma, Bari, Caserta, Eboli, Firenze, Verona, Rimini, Bologna).

Di seguito tutte le date dei concerti di #AtlanticoTour2019:

08 Aprile Berlino – Tempodrom

10 Aprile Zurigo – Volkshaus – Sold Out

12 Aprile Monac

o – Tonhalle

14 Aprile Parigi – La Cigale

17 Aprile Madrid – Joy

27 Aprile Torino – Pala Alpitour – Sold Out

28 Aprile Torino – Pala Alpitour

01 Maggio Milano – Mediolanum Forum – Sold Out

02 Maggio Milano – Mediolanum Forum – Sold Out

04 Maggio Milano – Mediolanum Forum – Sold Out

05 Maggio Milano – Mediolanum Forum

08 Maggio Roma – Palazzo Dello Sport – Sold Out

10 Maggio Roma – Palazzo Dello Sport

11 Maggio Roma – Palazzo Dello Sport

13 Maggio Bari – Palaflorio – Sold Out

14 Maggio Bari – Palaflorio

16 Maggio Caserta – Pala Deco’ 18 Maggio Eboli – Palasele

21 Maggio Firenze – Nelson Mandela Forum – Sold Out

22 Maggio Firenze – Nelson Mandela Forum

24 Maggio Verona – Arena Di Verona – Sold Out

25 Maggio Verona – Arena Di Verona – Sold Out

26 Maggio Verona – Arena Di Verona – Sold Out

29 Maggio Rimini – RDS Stadium – Sold Out

30 Maggio Bologna – Unipol Arena

Intanto il video di “Muhammad Alì”, girato a Ronciglione con la Banda Cittadina “Alceo Cantiani”, in soli tre giorni dalla pubblicazione su YouTube, ha superato ben mezzo milione di visualizzazioni. Molto apprezzata questa sorpresa da tutti gli abitanti della cittadina della Tuscia sita a ridosso del Lago di Vico. L’ultimo singolo del ronciglionese doc, omaggio alla figura dell’ex pugile statunitense è stato inoltre scelto per presentare la grande settimana di Champions ed Europa League.

L’11 aprile Mengoni sarà protagonista nella prima puntata di “E poi c’è Cattelan”, talk show di successo in onda in tarda serata su Sky Uno con interviste ad ospiti esclusivi, musica e comicità irriverente.

Stefano Marigliani