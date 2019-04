 Dichiarazioni di mister Calabro alla vigilia della gara di domani contro il Trapani

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Per noi domani è una gara importantissima, quasi una partita della vita dove vogliamo fare bene per raggiungere un traguardo importante. Vogliamo andare in finale per giocarcela e per regalare una bella soddisfazione a tutti i nostri tifosi. I miei ragazzi dovranno affrontare la partita dando tutto, senza commettere errori.

E’ vero che veniamo da gare intense e che ci portiamo dietro dei problemi a livello di organico, ma questa non è una scusante. Dobbiamo raggiungere la finale mettendo in campo tutti noi stessi, anche se sappiamo che non sarà semplice, poiché di fronte a noi abbiamo una squadra forte e motivata”