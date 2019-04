Conferenza di presentazione del volume di Alberto Bradanini “Oltre la Grande Muraglia. Uno sguardo sulla Cina che non ti aspetti”

NewTuscia – CAPODIMONTE – Sabato 13 aprile, alle ore 16.00, a Capodimonte (VT), nella storica cornice delle Ex Scuderie Farnesiane (via della Cascina snc), sarà presentato il libro “Oltre la Grande Muraglia. Uno sguardo sulla Cina che non ti aspetti”, scritto da Alberto Bradanini, Ambasciatore d’Italia a Pechino dal 2013 al 2015 e, attualmente, Presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea (Reggio Emilia).

Il volume sarà commentato e illustrato dall’Autore insieme a Costantino Moretti, analista internazionale, Segretario Generale dell’Associazione Omnia Tuscia.

Interverranno il Sindaco di Capodimonte, Mario Fanelli, e la Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Angela Catanesi.

L’incontro sarà anche l’occasione: per approfondire la conoscenza della Cina e del progetto denominato “Nuova Via della Seta”; per valutare lo stato delle relazioni tra Italia-Cina-UE e, non da ultimo, per analizzare i potenziali effetti della firma dell’accordo bilaterale tra Italia e Cina, il Memorandum of Understanding (MoU), avvenuta lo scorso 23 marzo, che ha portato l’Italia al centro dell’attenzione di tutto il mondo.

La conferenza di presentazione del volume di Alberto Bradanini è inserita nell’ambito del ciclo di conferenze dal titolo “Finestra sul mondo”, che prevede un secondo appuntamento il prossimo 27 aprile, di cui sarà diffuso a breve un comunicato stampa.

Al termine della conferenza, i partecipanti avranno la possibilità di visitare il Museo della Navigazione nelle Acque Interne, recentemente ampliato e che, per l’occasione, sarà aperto gratuitamente a tutto il pubblico.