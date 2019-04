A Campo Imperatore Finale di stagione dello sci club Viterbo 97

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Con la disputa di due slalom giganti organizzati dallo Sci Club Viterbo unitamente allo Sci Club Czero6 di Roma il 6 aprile nella Stazione di Campo Imperatore sul Gran Sasso d’Italia l’unica stazione del centro Italia che permette queste manifestazioni in periodo primaverile, si è conclusa la stagione Invernale del Comitato Regionale Laziale della FISI 2018-2019.

Le due gare in programma “ Saggini Costruzioni Cup” e “ Blindoor Tersicur BP Cup” hanno visto la straordinaria partecipazione di 110 concorrenti Giovani, Senior e Master di tutti i Comitati della FISI con partecipanti dalla Liguria, da Pavia, dal Tonale e anche dall’Emilia Romagna dalla Campania e Calabria.

Vincitore con il migliore tempo assoluto in entrambe le gare Matteo Corvatta dello sci Club Senigallia seguito dal senior Simone Tedeschini dello Sci Club Campo Felice e da Marco Vecchiotti dello Sci Club Cesena. Da registrare l’ottimo piazzamento del portacolori dello Sci Club Viterbo 97 Francesco Dimitri secondo in gara 1 e terzo in gara 3 nei Master A, ma bravi tutti gli altri partecipanti del club viterbese Pina Caporossi, Silvano Carlini, Federico Croci, Sandro Ercoli, Romolo Parenti , Pierfrancesco Paci , Angelo Landi e Stefano Zucchi che hanno permesso al Club di classificarsi al 4° posto nella classifica per società in entrambe le gare.

Durante le premiazioni, prima delle quali per onorare il ricordo delle vittime del terremoto dell’Aquila è stato osservato un minuto di raccoglimento, il presidente Stefano Zucchi ha ringraziato lo sponsor i soci e gli amici dello sci club c06 che hanno permesso organizzazione dell’evento e che ha riscosso un notevole apprezzamento da tutti i concorrenti per la perfetta organizzazione.