10° Trofeo delle STelline Libertas

NewTuscia – VITERBO – Come ogni anno da 10 anni ad oggi un’altro strepitoso successo del Trofeo delle Stelline Libertas di pattinaggio artistico che si è svolto presso il centro sportivo Sacro Cuore (tangenziale ovest) nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile organizzato dalla Libertas Pilastro ’92 con il patrocinio del Centro Provinciale Libertas.

Anche a questa decima edizione hanno partecipato oltre 350 bambini e ragazzi provenienti oltre dalla nostra regione anche dalla Toscana, Umbria e Campania con le seguenti associazioni: S.C. Ladispoli, ASD Lucca, Ilva Bagnoli, Euro Sport Terni, S.C. Grosseto, Flying Skate e Papillon Napoli, Fulgur Tuscania, Los Angel’s Trevi, Real Azzurra, Red Green Terni, S.C.Mercury Roma, Youskate Roma e naturalmente Libertas Pilastro.

I bambini e ragazzi si sono esibiti davanti a un numeroso pubblico di genitori, nonni, zii e amici armati di videocamere, telefonini per riprendere le prime uscite in pubblico dei propri figli e nipoti e che hanno sostenuto tutti indistintamente con molti applausi le varie coreografie che gli istruttori avevano preparato.

Molti bambini erano al loro primo anno di pattinaggio e alla loro prima uscita davanti al pubblico, da soli in pista, alcuni molto emozionati altri più disinvolti, ma tutti hanno dato il loro meglio per far vedere quello che hanno imparato in questo breve periodo, i risultati e le classifiche sono passate in secondo piano con la gioia dei bambini nel ricevete tutti la coppa offerta dalla Libertas Pilastro consegnata dal neo delegato del CONI Ugo Baldi, dal Presidente del Centro Provinciale della Libertas Nildo Rapiti e dalla Presidente della Libertas Pilastro Vera Turchetti.

Ottime e veloci le valutazioni dei giudici federali: Stefania Terzo, Agnese Spiga e Flavia De Stefani

Come sempre l’intento degli organizzatori,oltre a fare promozione al pattinaggio, è quello di far incontrare dirigenti, istruttori, ragazzi e le loro famiglie delle varie associazioni in un clima i fratellanza, socializzazione e aggregazione in una sana competizione agonistica.

Prossimi appuntamenti con il pattinaggio, sempre presso il centro sportivo Sacro Cuore, dal 10 al 12 maggio con il 26° Meeting Libertas di Primavera e il 7° Trofeo Recital per gruppi e solo dance il 26 maggio.

Mentre era in pieno svolgimento il trofeo delle stelle Marika Fontana dopo due anni di assenza dalle piste per motivi di lavoro, conquistava presso l’impianto del Divino Amore a Roma, il titolo di campionessa regionale UISP della specialità solo dance categoria senior, per la ragazza allenata da Alessandro Spigai e da Alessia Marchetti è stata una gara vinta in scioltezza ed eleganza, un ottima prova da perfezionare in vista dei prossimi campionati regionali FISR e dei Campionati Italiani.

Domenica prossima 14 aprile presso il centro sportivo Sacro Cuore, il parroco don Flavio Valeri celebrerà la Santa Messa in occasione della Domenica delle Palme e invita tutti gli sportivi a partecipare.

Carlo Turchetti, ASD Libertas Pilastro ‘92