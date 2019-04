NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta dipingono un fine settimana calcistico aquesiano non del tutto pienamente sufficiente. Nel Girone unico Campionato regionale di Terza Categoria, la ASD S.S. Torrese del Tecnico Alessandro Manucci supera a domicilio per 4-2 la FCD Real Graffignano (doppietta di Caio De Oliveira Dos Santos e reti singole di Gianluca Bisti ed Alessandro Riccini). Sabato 13 Aprile alle ore 16.00 prevista trasferta allo Stadio Comunale di Blera (manto in erba) per affrontare una locale ASD Sport uscita sconfitta per 7-2 dal terreno di gioco dell’ASD Atletico Monterano.

Nel Girone A Campionato regionale di Promozione, la Polisportiva Vigor Acquapendente impatta a domicilio per 0-0 con la ASD Sportiva Monti Cimini. Turno infrasettimanale di Mercoledì 10 Aprile con prevista trasferta all’”Enrico Galli A” di Via Settevene-Paolo (erba sintetica) per affrontare una ASD Città di Cerveteri calcio uscita sconfitta per 1-0 dalla trasferta sul terreno di gioco della ASD Compagnia Portuale CV2005. Nel Girone A Campionato provinciale di Seconda Categoria, infine, la Virtus del binomio tecnico Angelo Pagliacci-Alessandro Tomassetti esce sconfitta per 3-1 dal terreno di gioco della ASD Robur Tevere (in rete Lorenzo Pacifici).