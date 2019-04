Un week-end non pienamente sufficiente per il settore giovanile Etruria calcio

NewTuscia – Mandando in archivio un week-end non pienamente sufficiente (una vittoria, tre pareggi, una sconfitta), il settore giovanile Etruria calcio entra ufficialmente nelle due settimane di pausa previste dal calendario. Nel Girone A Campionato regionale Under 14, i ragazzi del binomio tecnico Luca Fortuni-Federico Burla superano a domicilio per 1-0 il DLF Civitavecchia (in rete Domenico Bartolaccini).

Nel Girone A Campionato regionale Under 16, i ragazzi del Tecnico Stefano Celestini impattano per 2-2 sul terreno del DLF Civitavecchia (in rete Tommaso Celestini e Giulio Passerini). Nel Girone A Campionato regionale Under 15 i ragazzi del Tecnico Danilo Casaccia impattano per 2-2 sul terreno di gioco dell’ASD FC Massimina (in rete Giovanni Bambini e Tommaso Contadini). Nel Girone A Campionato regionale Under 17 i ragazzi del Tecnico Mauro Raspoli impattano a domicilio per 2-2 con il Monterosi FC SSD arl (in rete Giuseppe Servignani e Giacomo Scatena). Ed, infine, nel Girone unico Campionato provinciale Under 14 fascia b, i ragazzi del binomio Tecnico Luca Fortuni-Federico Burla vengono sconfitti per 1-0 a domicilio dell’ASD Pro Alba Canino.