NewTuscia – VITERBO – “SuperAbile, un’esperienza altamente formativa ed esaltante”. Grande il successo e la partecipazione per la 48esima uscita del format ideato e fondato da Alfredo Boldorini, consigliere comunale di Bassano Romano, con il supporto di Alessandra Mosci e Fortunata Scarponi. Proposto ai corsisti della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare, il progetto ha visto protagonisti Lorenzo Costantini e Brunella Roscetti. Ad accompagnare i due anche Bruno Morganti tecnico della nazionale di volley maschile campione d’Europa under 17 nel 2017 insieme a Rosaria Cuzzoli fiduciaria scolastica a Ronciglione, grande amica e collaboratrice “a distanza” del progetto nato a Bassano Romano. Presente anche Luigi Barella, presidente della Rete di Imprese “Sutri Accoglie”, da sempre vicino al progetto.

Lorenzo e Brunella hanno presentato il progetto ai giovani allievi, con particolare attenzione alle loro rispettive storie personali fatte di forza, riscatto, rinascita e resilienza. Molti sono stati i militari che alla fine dell’incontro hanno voluto complimentarsi con i due testimonial esternando sentimenti di rispetto e compiacimento sia per lo spirito con cui affrontano la vita quotidianamente che per promuovere queste campagne di sensibilizzazione negli istituti scolastici – e di formazione militare – italiani.

Inserito a corollario dei Ludi sportivi, l’incontro con i “testimonial” di SuperAbile ha certamente consolidato nella formazione dei giovani allievi valori e caratteristiche importanti per ogni uomo, e soprattutto per il personale militare, quali tenacia, determinazione, forza d’animo e amore per la vita.

Al gruppo SuperAbile, dopo essere stato ricevuto all’ufficio comando, direttamente dal Col. Leonardo Moroni, è stato consegnato un dono in segno di amicizia e gratitudine.

Estremamente soddisfatto per l’esito della tappa Alfredo Boldorini.

“Siamo onorati dell’esito dell’uscita alla Scuola Marescialli di Viterbo – ha detto Boldorini -. Essere stati scelti come relatori in una dei più importanti istituti di formazione militare della Forza Armata ci riempie di gioia. L’accoglienza è stata a dir poco perfetta e calorosa. Giornata davvero intesa non solo per le due conferenze con i corsisti appassionati, ma anche con lo scambio dei feedback finali. Ringraziamo l’Aeronautica Militare, la Scuola Marescialli, il Comando, il Colonnello Leonardo Moroni e tutto il suo staff per questa splendida occasione concessa a SuperAbile in questa gloriosa e prestigiosa base dell’A.M..

Progetto SuperAbile