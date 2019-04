Presentazione 2° edizione “Cronache di Narnia Cup” dell’Asd Narnia 2014

NewTuscia – NARNI – E’ alla sua seconda edizione la “Cronache di Narnia Cup” di calcio giovanile, organizzata dall’Asd Narni 2014. Per presentare l’evento la società, insieme alla Provincia di Terni, ha organizzato una CONFERENZA STAMPA per giovedì 11 aprile alle 11 in Provincia (sala del Consiglio).

Ci saranno il presidente del Narnia 2014, Giampaolo Pernazza, i responsabili e i tecnici della società. Il torneo si svolgerà dal 25 aprile al 5 maggio a Narni scalo, con la partecipazione di 70 squadre fra cui quelle di Roma, Ternana e Viterbese.