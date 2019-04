Nuovo laboratorio d’informatica di Bagnoregio dedicato a Selenia Quintarelli

NewTuscia – BAGNOREGIO – “Abbiamo dedicato il nuovo laboratorio di informatica a Selenia Quintarelli. Amica d’infanzia, compagna di scuola. Mi sentivo in colpa e certe ferite non si rimargineranno mai, ma immaginare un luogo dove generazioni di Bagnoresi passeranno con il nome di Selenia, è qualcosa di importante. Un laboratorio all’avanguardia, che abbiamo finanziato come comune, e domani ospiterà già la prima prova invalsi. Soldi in scuola e cultura, l’unico modo per vincere le malattie di questo tempo. Un abbraccio alla famiglia, di cuore. Grazie alla dirigente Prof.ssa Paola Adami, per aver accettato la nostra proposta”.

Così il vicesindaco di Bagnoregio, Luca Profili.