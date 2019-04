XXI raduno nazionale cani Terranova, attenzione ai divieti

NewTuscia – VITERBO – Per consentire il regolare svolgimento del XXI raduno nazionale dei cani Terranova, in programma domani 7aprile, in alcune vie del centro cittadino, è stata emanata apposita ordinanza (n. 166 del 4/4/2019, PoliziaLocale), con alcuni provvedimenti al traffico e alla sosta veicolare.

Pertanto, a partire dalle ore 8 di domani,fino a cessata necessità, sarà interdetta la sosta in piazza Paracadutisti della Folgore (area adibita aparcheggio, Valle Faul), nella parte anteriore, fronte via Faul. Dalle ore 9 saranno possibili interruzioni edeviazioni del traffico lungo il seguente percorso: via Faul, via Valle Piatta, via Ascenzi, piazza del Plebiscito,via e piazza San Lorenzo.