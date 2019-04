Tuscia Basket Ants. Tutto pronto per la finale playoff

NewTuscia – VITERBO – Il parquet di Santa Marinella è pronto per la finalissima playoff. In questa domenica sera, nell’impianto tirrenico, si ritroveranno Tuscia Basket Ants Viterbo e San Raffaele per la partita che assegnerà la vittoria nel campionato di serie B di basket femminile. Per entrambe le squadre è già certo il passaggio alla fase nazionale, che metterà in palio le promozioni verso la serie A2, ma la sfida in programma a Santa Marinella avrà comunque un valore notevole sia per potersi fregiare del titolo regionale, sia per poter avere un percorso più semplice nella fase successiva, in cui si disputeranno mini raggruppamenti da quattro con semifinali e finali andata e ritorno.

Il cammino nei playoff è stato quasi speculare, con il primo turno superato agevolmente e la semifinale chiusa in tre gare, anche se le Ants hanno dovuto recuperare dallo 0-1 mentre San Raffaele ha vinto entrambi i match casalinghi cedendo solo fuori casa in gara 2 alla Stella Azzurra. Quella è stata l’unica sconfitta stagionale delle ragazze romane, per il resto assolutamente perfette e vittoriose anche nei tre precedenti testa a testa con le gialloblù viterbesi fra campionato e Coppa.

La squadra allenata da coach Russo è un mix di gioventù ed esperienza, giocatrici in rampa di lancio e atlete con tanti campionati disputati ai massimi livelli, esterne pericolose al tiro e lunghe che assicurano punti e rimbalzi. Impressionante la dimostrazione di forza nella bella di semifinale contro la Stella Azzurra, con l’attacco capace di segnare ben 119 punti e di chiudere i conti già nel primo quarto.

In casa Ants infermeria quasi vuota, con l’unica ma pesante eccezione di Veronica Martin che sarà ancora indisponibile. Un’assenza, quella della giovane play, che costringerà coach Scaramuccia a dare molti minuti alle sue esterne titolari come accaduto già nelle ultime uscite stagionali e che potrà pesare di fronte ad un’avversaria di così alto livello.

Palla a due alle ore 20 e arbitraggio affidato ai signori Leonardo Marcelli e Giorgio Silvestri, entrambi di Roma.