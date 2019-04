Studio Illegale in finale per #laziosound

QUAL È IL VOSTRO SOGNO? Il nostro sogno sicuramente è quello di portare la nostra musica ovunque , fare arrivare le nostre parole, emozioni, le nostre sensazioni …ma come diceva Van Gogh “prima sogno i miei dipinti e poi dipingo i miei sogni” il che vuol dire che oltre al sognare c’è bisogno di un grande impegno accostato ad una grande dedizione, abbiamo tanta voglia di metterci in mostra e far sentire tutto quello che ci frulla nella testa!