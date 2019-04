Rugby serie C, Union Viterbo – Us Roma

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Union Viterbo in campo – ore 15.30 – al Quatrini contro la Us Roma. Ospiti a punteggio e pieno e già campioni, neroverdi per consolidare il secondo posto e tornare alla vittoria dopo due turni di stop. Partita molto difficile, i romani all’andata si imposero con un 41 – 7 che ben fotografò la differenza tra le due formazioni.

Non bastasse, la Us Roma conta la migliore difesa ed il migliore attacco. Dall’altra parte, una squadra senza nessuna intenzione di recitare la parte dello sparring partner. Rispetto alla gara contro L’Aquila, il tecnico Scorzosi perde il veterano Maurizio Santiucci, tornato acciaccato dall’Abruzzo. Out anche la coppia mediana Filippo e Leonardo Ferrazzani. Tra le note positive il rientro di Gabriele Duri e di Carlo Borgatti e Massimo Pompei, giocatori esperti che potranno dare un grosso contributo.

I convocati: Aluisi, Basili, Bertini, Borgatti, Casertano, Casasole, De Angeli, Duri, Forti, Gullo, Iannaccone, Lanzi, Mariottini. Menghini R, Musso, Oguntimirin, Petrolito, Petroni, Porchiella, Pompei, Ricci, Sow, Tirotti, Tonelli