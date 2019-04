Pd, anche a Viterbo la mobilitazione “Per amore dell’Italia”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Pd è sceso in piazza in tutta Italia con tantissimi banchetti. Non solo una campagna di tesseramento, ma anche l’occasione per ascoltare i cittadini e spiegare le proposte del partito in vista delle elezioni europee e amministrative del prossimo 26 maggio.

Nel capoluogo della Tuscia gazebo allestito lungo Corso Italia, davanti alla Chiesa del Suffragio.

Presenti dirigenti e amministratori locali, tra i quali il segretario Martina Minchella e il capogruppo in Comune Luisa Ciambella, che hanno dedicato il loro tempo a distribuire volantini e a parlare con le persone.

Sempre sul tema Europa, vale la pena ricordare anche l’iniziativa promossa nei giorni scorsi da Romano Prodi, che chiedeva di celebrare il 21 marzo, inizio di primavera e festa di San Benedetto, patrono d’Europa, esponendo alle finestre la bandiera europea e quella italiana insieme.

Invito subito accolto e rilanciato dal gruppo del Pd a Palazzo dei Priori, che fece dono al sindaco, al presidente del Consiglio e al Consiglio comunale di Viterbo delle due bandiere.