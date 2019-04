Fondazione: “La rete della pubblica illuminazione ha bisogno di interventi urgenti”

NewTuscia – VITERBO – Nel quartiere di santa Barbara, così come in altre zone della città, recentemente si è verificata la caduta di diversi pali dell’illuminazione pubblica con conseguenti disagi per la viabilità e per la sicurezza del territorio, situazione, questa, che, fortunatamente, non ha arrecato danni a cose e a persone.

Il Direttivo Comunale di FondAzione, stante la gravità del fenomeno che, a quanto pare, evidenzia più di una falla nell’intera rete della pubblica illuminazione, ha sollecitato nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ad adottare i provvedimenti del caso che, a quanto poi ci è stato assicurato, saranno attuati quanto prima con la sostituzione di tutti i pali divelti e con un generale monitoraggio dei lampioni per verificarne il grado di corrosione, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose.

Pertanto, confidiamo che tutto il problema si possa risolvere in tempi brevi e, soprattutto, che tali pericolosi eventi non abbiano più a verificarsi, prevedendo periodici controlli e una adeguata manutenzione di tutta la rete di illuminazione pubblica della città.

Roberto Talotta, per il Direttivo Comunale di FondAzione