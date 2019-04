Al via la Festa della Merca a Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Si è aperta questa mattina la 51esima edizione della Festa della Merca. Il presidente Sergio Borzacchi ha tenuto a ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito all’iniziativa gestita dai consiglieri delegati Laura Amato e Matteo Costa.

Dopo il taglio del nastro si è partiti con la passeggiata a cura degli Etruschi Runners, molto soddisfatti per la grande partecipazione di adulti e bambini dove la green edition – leggere per crescere è stata la piacevole novità di quest’anno. Apertura fattoria didattica e villaggio del bambino all’interno del quale i più piccoli possono cimentarsi nella corsa al sacco, giro in pony, metti la coda alla vacca, ruba bandiera, gioco della campana e la corsa delle patate. La giornata proseguirà con lo spettacolo equestre su carrozza e a chiusura, alle ore 18.00, si esibirà la band musicale Doppio Senso.

Appuntamento a domani per una giornata ricca di attività: dimostrazione soft mercatura del bestiame, special event monta veloce e monta maremmana, prova di sbrancamento, spettacolo equestre, giochi di strada per bambini, mostra cinofila, fattoria didattica e premiazione concorso culinario.