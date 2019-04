Volley F Serie D, Vbc Polistampa di nuovo quarta

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Vittoria netta per la Vbc Polistampa nell’anticipo della ventitreesima giornata del girone A della serie D regionale.

Giovedì sera alla palestra dell’Ite “Paolo Savi” di Viterbo, le ragazze di Francesco Rita si impongono 3/0 sulla Polisportiva Casal De’ Pazzi Roma. 25/21 25/22 25/18 i parziali.

Grazie a questo successo le viterbesi ritrovano il quarto posto in classifica in attesa degli incontri di GiroVolley e Emmeciquadro in programma sabato.