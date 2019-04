Vetralla, sabato il brindisi della premiazione del casting Frateiacci Arredamenti

NewTusci – VETRALLA – Tra i primi classificati più votati la modella Samuela Pagliacci e il Modello/fotomodello Giorgio Giardino.

Lo staff del mobilificio FRATEIACCI di Vetralla, sarà lieto di premiare i vincitori del casting, e invita tutti sabato 6 Aprile, alle ore 16:30 a partecipare alla premiazione e al brindisi presso il mobilificio Frateiacci Arredamenti.

I vincitori più votati dal web sono: per la sezione femminile la Modella Samuela Pagliacci per la sezione maschile il Modello/Fotomodello Giorgio Giardino ai vincitori verrà consegnato un premio “Kit Jafra cosmetics in una elegante pochette in pelle ed un buono di € 500,00 da spendere presso il mobilificio”.

Inoltre tra le sei ragazze con il punteggio più alto, lo staff Frateiacci ha scelto la foto di Laura Morera e verrà consegnato un premio di un buono da € 500,00 da spendere in mobilificio.

Lo staff ringrazia tutte le partecipanti che sono state professionali e simpatiche e alle quali sarà regalato un buono acquisto di € 300,00 da spendere in mobilificio.