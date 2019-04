Trofeo delle Stella Libertas di Pattinaggio

NewTuscia – VITERBO – L’ASD Libertas Pilastro ’92 con il patrocinio del Centro Provinciale Libertas organizza il 10° Trofeo delle Stelline Libertas di pattinaggio artistico che si svolgerà presso il centro sportivo Sacro Cuore (tangenziale ovest) nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile.

Anche a questa decima edizione hanno dato adesione circa 350 bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni, provenienti oltre che dalla nostra regione anche dalla Toscana, Umbria e Campania con le seguenti associazioni: S.C. Ladispoli, ASD Lucca, Ilva Bagnoli, Euro Sport Terni, S.C. Grosseto, Flying Skate e Papillon Napoli, Fulgur Tuscania, Los Angel’s Trevi, Real Azzurra, Red Green Terni, S.C.Mercury Roma, Youskate Roma e naturalmente Libertas Pilastro.

Come sempre l’intento degli organizzatori, oltre a far conoscere la nostra bella Viterbo, è quello di far incontrare dirigenti, istruttori, ragazzi e le loro famiglie delle varie associazioni in un clima i fratellanza, e socializzazione in una sana competizione agonistica, per tutti indipendentemente dalle classifiche una coppa offerta dall’associazione organizzatrice.

Inoltre dopo due anni di assenza per motivi di studio, Marika Fontana si rimette in gioco nel campionato regionale UISP in programma sabato 6 e domenica 7 aprile sulla pista del Divino Amore a Roma, a lei un grosso “in bocca a lupo” da tutta la Libertas Pilastro.

Carlo Turchetti – ASD Libertas Pilastro ‘92